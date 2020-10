Λίβερπουλ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Μια του… VAR, δυο του Ζότα κι ανατροπή (vid)

Για λίγες στιγμές, ο Γιούργκεν Κλοπ και οι παίκτες του βίωσαν το déjà vu από το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, όταν το γκολ του Μανέ στις καθυστερήσεις είχε ακυρωθεί για μια… τρίχα ως οφσάιντ. Ανάλογο σκηνικό, για λίγα περισσότερα χιλιοστά, εκτυλίχθηκε στο 63’ του ματς της Λίβερπουλ κόντρα στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όταν ο Μο Σαλάχ κατέβασε απίθανα τη μπάλα κι εκτέλεσε με τη μία, αλλά μέσω VAR και πάλι υποδείχθηκε ως οφσάιντ. Ωστόσο, οι Reds δεν επηρεάστηκαν και δύο λεπτά αργότερα, ο Ντιόγκο Ζότα μετέτρεψε σε γκολ την τέλεια σέντρα του Σαντιό Μανέ, με ανάλογα έξοχη κεφαλιά και σφράγισε το 2-1. Έτσι, έγινε ο μοναδικός παίκτης μετά τον Σενεγαλέζο δημιουργό (το 2016) που σκοράρει στις δύο πρώτες συμμετοχές στο «Άνφιλντ» για το πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

It might've been offside, but this is absolutely incredible by Mohamed Salah @MoSalah. The touch and finish pic.twitter.com/Lo9c2ZvGvs

— ArabBallers (@Arab_Ballers) October 24, 2020