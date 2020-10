Άντριαν: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για το μαρκάρισμα του Πίκφορντ» (vid)

Στην Λίβερπουλ ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, τον τάκλιν του Πίκφορντ που έφερε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του Βέρτζιλ Φαν Ντάικ. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, θα χρειαστεί περίπου 7-8 μήνες προκειμένου να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο πορτιέρε των «Reds», Άντριαν υποστήριξε πως όσο και αν θέλει να υπερασπιστεί τον Άγγλο γκολκίπερ… δεν μπορεί να το κάνει!

«Σίγουρα, ήταν μια πάρα πολύ άσχημη αντίδραση αυτή του Πίκφορντ και σε ένα σημείο που δεν έπρεπε να γίνει. Ήταν πολύ αργά όταν το έκανε. Δεν έπρεπε. Πιστεύω πως κανείς από εμάς δεν επιτρέπεται και δεν δικαιολογείται να κάνει τέτοια μαρκαρίσματα.

Είμαι τερματοφύλακας και σίγουρα θέλω να υπερασπιστώ τους άλλους τερματοφύλακες. Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορώ να το κάνω. Το να πηγαίνεις στην μπάλα με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δίκαιο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει μεγάλη πιθανότητα για να μπλοκάρεις την μπάλα, αλλά μπορεί να χτυπήσεις τον άλλο ποδοσφαιριστή. Το σώμα σου εκτίθεται σε κάθε φάση. Μερικές φορές μπορείς να αντιδράσεις, αλλά δεν είναι επιτρεπτό το πως έγινε σε αυτήν την φάση. Ούτε η Premier League δεν πρέπει να δέχεται τέτοια μαρκαρίσματα», τόνισε χαρακτηριστικά στο «Sky Sports».

"Your body is in a risk every time you play, but I do not accept this kind of challenge"

Liverpool goalkeeper Adrian has his say on Jordan Pickford's challenge that injured Virgil Van Dijk pic.twitter.com/YPjBLJnYH9

