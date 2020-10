Ο Ιβοριανός θρύλος του λονδρέζικου κλαμπ προφανώς και ενημερώθηκε για την εξαιρετική φυσική κατάσταση του Τσεχ και την παρουσία του ονόματός του στη λίστα με τους 25 διαθέσιμους του Λάμπαρντ για τα ματς του φετινού πρωταθλήματος, πίσω από τους Μεντί, Κέπα και Καμπαγιέρο.

Ο «Φράνκι» εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει λόγω του ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει κάτι απρόοπτο λόγω του κορονοϊού, ωστόσο, ο Ντρογκμπά... ζήλεψε.

«Είμαι ήδη στο δρόμο για το Cobham» έγραψε ο θρυλικός στράικερ των «μπλε» και φυσικά τους τρέλανε όλους και μόνο στην ιδέα!

I’m already on my way to Cobham

— Didier Drogba (@didierdrogba) October 21, 2020