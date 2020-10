Άγιαξ - Λίβερπουλ: Ο Γκόμες τα έβαλε με τον Άντριαν για την έξοδό του (vid)

Ενώ ο Άγγλος αμυντικός ήλεγχε τη φάση και μπορούσε να διώξει και να μη χαθεί η κατοχή της μπάλας, είδε τον Άντριαν να βγαίνει άτσαλα, να διώχνει τον κίνδυνο μακριά όντας σε σύγχυση και έπεσε πάνω του!

Ο Γκόμες τα έβαλε μαζί του και απόρησε με αυτό που έκανε ο συμπαίκτης του, όμως, ευτυχώς για τη Λίβερπουλ, η ομάδα του Κλοπ κατάφερε λίγο αργότερα να σκοράρει με το αυτογκόλ του Ταλιαφίκο και να κρατήσει τη νίκη μέχρι το τέλος.

Joe Gomez is literally every Liverpool fan to Adrian after tackling his own player... pic.twitter.com/iUtC6KzhNH

— Sam (@SamueILFC) October 21, 2020