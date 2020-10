Ηχηρό μήνυμα Ιγκάλο για την αστυνομική βία στη Νιγηρία (vids)

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Βίκτορ Οσιμέν, μετά το πρώτο του γκολ με τη Νάπολι, έδειξε προς την κάμερα μια φανέλα με μήνυμα κατά της αστυνομικής βίας στη Νιγηρία. Αυτή τη φορά, ο συμπατριώτης του, Οντιον Ιγκάλο, ζήτησε από τον λαό της Νιγηρίας να μην σωπάσει και να συνεχίσει να δίνει τη δική του μάχη κατά του SARS.

Μάλιστα, στο μήνυμα που έστειλε, μετά το ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν, μέσω των social media, έστειλε το δικό του μήνυμα και τόνισε πως η κυβέρνηση της πατρίδας του είναι «ντροπή για τον κόσμο».

Το βράδυ της Τρίτης (20/10), έπεσαν 20 νεκροί από σφαίρες των δυνάμεων, διαδηλωτές στο Λάγκος στη Νιγηρία. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν πριν δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο που δείχνει έναν άντρα να ξυλοκοπείται από αστυνομικούς της ειδικής ομάδας κατά της ληστείας, γνωστή ως SARS.

Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι με τη διάλυση της μονάδας SARS και απαιτούν τον τερματισμό των παραβιάσεων και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα μέρη της αστυνομικής δύναμης. Γι' αυτό και δίνουν καθημερινώς τον δικό τους αγώνα, προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους.

Pray for NIGERIA pic.twitter.com/V7i4Ngs9qd

Clearer video of Nigeria Army shooting at Peaceful Protesters at Lekki toll gate ..#EndSARS #EndBadGoveranceInNigeria #Genocide #GenocideAtLekkiTollGate pic.twitter.com/9GLNdsGXiq

