Μουρίνιο: «Αξίζαμε τέτοια τιμωρία, κάποια πράγματα ήταν εντελώς εκτός λογικής» (vid)

Η Τότεναμ, μπορεί να προηγήθηκε με 3-0 κόντρα στα «Σφυριά», όμως στο τέλος είδε να μοιράζεται τον βαθμό της ισοπαλίας, με την Γουέστ Χαμ. Το αποτέλεσμα, έκανε τον Πορτογάλο τεχνικό να απορήσει με την εικόνα και την κατάρρευση της ομάδας του...

«Φυσικά θα πρέπει να αναλύσω το δεύτερο ημίχρονο και θα πρέπει να το κάνω εντός της ομάδας αλλά για σας προτιμώ να πω ότι συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο και να επαινέσω την Γουέστ Χαμ για την πίστη της.

Δεν είναι εύκολο για μία ομάδα όταν χάνει με 3-0 και έχει κυριαρχήσει η αντίπαλό της, να κρατάει την πίστη της. Ήξερα πως σε σχέση με πέρυσι είναι διαφορετική ομάδα, όμως το να χάνεις ένα αβαντάζ τριών γκολ είναι μεγάλη τιμωρία που τελικά την αξίζαμε.

Κάποια πράγματα ήταν εντελώς εκτός λογικής, για μία ακόμα φορά ένα έμμεσο φάουλ, ένα αυτογκόλ, το τρίτο γκολ ήταν εκτέλεση φάουλ και ριμπάουντ μετά από απομάκρυνση.

Το παιχνίδι ήταν υπό έλεγχο, είχαμε την ευκαιρία για τέταρτο γκολ με τον Χάρι Κέιν όταν έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι ενώ και ο Γκάρεθ Μπέιλ είχε την ευκαιρία να σκοτώσει το ματς.

Το ματς έδειχνε περισσότερο ότι πήγαινε προς το τέταρτο δικό μας γκολ αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν εσκεμμένο αλλά η ομάδα έπεφτε στο δεύτερο και οι παίκτες μου δεν ήταν πνευματικά δυνατοί να το διαχειριστούν. Χάσαμε δύο πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα».

