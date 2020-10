Ο Κάραγκερ υπερασπίστηκε τον Πίκφορντ για τη φάση με τον Φαν Ντάικ! (vid)

Μπορεί ο τερματοφύλακας της Έβερτον να δέχεται την κατακραυγή από το μεσημέρι του Σαββάτου όταν έπεσε παντελώς απρόσεκτα πάνω στον Ολλανδό στόπερ και τον οδήγησε στο χειρουργείο και στην απουσία από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για αρκετούς μήνες, όμως, ο Τζέιμι Κάραγκερ έδειξε να... συμπονά τον Άγγλο πορτιέρε!

«Έχω υποστεί κάταγμα στο πόδι, έχω φτάσει κοντά στο να προκαλέσω κάταγμα στο πόδι του Νάνι... Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ακούγομαι σαν να υπερασπίζομαι τον Πίκφορντ αλλά έτσι είναι, δεν θεωρώ ότι κάποιος μπαίνει στο γήπεδο με στόχο να τραυματίσει τόσο σοβαρά έναν αντίπαλό του» είπε ο παλαίμαχος αμυντικός.

"I've had my leg broken, I nearly broke Nani's leg..."@Carra23 defends Jordan Pickford after it was confirmed that Virgil van Dijk will undergo surgery for a knee injury after a reckless lunge from the Everton 'keeper... pic.twitter.com/1ib5W1paFT

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 18, 2020