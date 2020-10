Ο Ουρουγουανός επιθετικός αφού πρώτα φρόντισε να γυμναστεί όσο περισσότερο και καλύτερα μπορούσε μόνος του στο σπίτι στο Μάντσεστερ, ενσωματώθηκε πλέον με την υπόλοιπη ομάδα, μια μέρα μετά τη νίκη (4-1) επί της Νιούκαστλ.

Έχασε το ματς στο St. Jamers' Park, αλλά πλέον βάζει πλώρη για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Όπως φάνηκε από τις πρώτες του στιγμές με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας, «κόλλησε» αμέσως με τον Τέλες.

Look out for a few fresh faces as we turned our attentions to the #UCL, during Sunday's session #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 18, 2020