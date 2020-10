Κέιν, Σον και Μπέιλ έχουν σκοράρει το 15,2% των συνολικών γκολ της Τότεναμ στην Premier League (pic & vid)

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το γεγονός, ότι οι τρεις ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει το 15,2% των συνολικών γκολ της Τότεναμ, στην ιστορία του συλλόγου στην Premier League. Ο Αγγλος μετράει 146 τέρματα, ο Νοτιοκορεάτης 59 και ο Ουαλός 42 στο πρωτάθλημα.

Κέιν και Σον, μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, βρίσκονται πλέον με κλειστά μάτια στο γήπεδο και γνωρίζουν πως να στέλνουν μ' ευκολία την μπάλα στο πλεκτό. Την φωτιά... δυάδα έρχεται για να συμπληρώσει ο Γκάρεθ Μπέιλ. Το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της Τότεναμ, που επιστρέφει στην ομάδα, όπου αναδείχθηκε στο παρελθόν, είναι έτοιμος για να «αναγεννηθεί».

Μάλιστα, ο Ουαλός αναμένεται να ντεμπουτάρει την Κυριακή (18/10, 18:30) με την Γουέστ Χαμ κι έτσι να έχουμε την ευκαιρία να δούμε την τριπλέτα μαζί στο ίδιο σχήμα.

Harry Kane, Son Heung-min and Gareth Bale have scored 15.2% of Spurs' total Premier League goals in the competition's history:

x 146

x 59

x 42

This front three could be special.

— Squawka Football (@Squawka) October 18, 2020