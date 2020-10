Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί στην Premier League. Στο Μάντσεστερ Σίτι – Αρσεναλ ο Σέρχιο Αγουέρο διαμαρτυρήθηκε στη βοηθό γραμμής για ένα πλάγιο και έπειτα την έπιασε από τον λαιμό. Δεν το έκανε απειλητικά, αλλά είναι περίεργο που δεν πήρε καν κάρτα.

How did Aguero get away with this? pic.twitter.com/XAbp5nIuKF

— Footy Humour (@FootyHumour) October 17, 2020