Premier League: Το νέο βίντεο για την εξάλειψη του ρατσισμού, του μίσους και της αδικίας (vid)

Το κορυφαίο πρωτάθλημα επιστρέφει έπειτα από διακοπή δυο εβδομάδων λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και ενόψει της συνέχισης του «Μαραθωνίου», η Λίγκα βρήκε μια πολύ καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσει σε όλους ότι ο ρατσιμός δεν έχει καμία θέση στη ζωή και τον αθλητισμό.

Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα από την Premier League για την ανάγκη άπαντες να είναι ευαισθητοποιημένοι, να μην αφήνουν τα περιστατικά που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους να περνούν κα οφείλουν όλοι να τα δηλώνουν για να βοηθήσουν στην εξάλειψη των διακρίσεων, της αδικίας και του μίσους.

Δείτε το βίντεο:

There’s no room for ignorance, intolerance, hate, injustice, sitting in silence, doing nothing…

Challenge it.

Report it.

Change it.

There’s #NoRoomForRacism. Anywhere. pic.twitter.com/ZGaLuwVDnd

— Premier League (@premierleague) October 16, 2020