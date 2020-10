Μαγκουάιρ: Ο διασυρμός της πιο ακριβής μεταγραφής αμυντικού! (pics)

Από τη σύλληψη στη Μύκονο για επίθεση σε αστυνομικούς, στην εξάρα από την Τότεναμ και στην... απίθανη κόκκινη κάρτα στο ματς με τη Δανία. Ο Χάρι Μαγκουάιρ στα... χειρότερά του και η κριτική που δέχεται είναι έντονη. Οι τοποθετήσεις του στο γήπεδο... τραγικές, ενώ κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πως δέχθηκε δυο κίτρινες κόντρα στους Δανούς σε μισή ώρα. Αλλωστε, ήταν πολλά, πάρα πολλά μέτρα μακριά από τη φυσική του θέση, το κέντρο της άμυνας. Το twitter κάνει... πάρτι, αν και οι Σάουθγκεϊτ, Σόλσκιερ προσπαθούν να τον στηρίξουν.

Harry Maguire when he returns to Man United’s training ground today. Useless twat. pic.twitter.com/20htTi5LpD

Rafael van der Vaart:

"Maguire goes home every day and tells his wife: ‘I screw up, but I earn so much. They really believe I’m good.’

"He is laughing at everyone.”

He has no respect for Harry Maguire at all https://t.co/hlOc9To6K2

— SPORTbible (@sportbible) October 15, 2020