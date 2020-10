Η Άρσεναλ χρειαζόταν όσο τίποτε άλλο έναν ποιοτικό σέντερ μπακ για την τριάδα της άμυνας και ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες αποδεικνύεται η καλύτερη δυνατή και πιο value for money επιλογή (26 εκατ. ευρώ).

O 22χρονος Βραζιλιάνος ξεκίνησε τη σεζόν ακριβώς όπως ήλπιζε ο Μίκελ Αρτέτα και οι φίλοι των Κανονιέρηδων, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στα πρώτα τέσσερα ματς της σεζόν, με αποτέλεσμα να κερδίσει το πρώτο ατομικό βραβείο της χρονιάς και να ανακηρυχθεί πολυτιμότερος παίκτης τους για τον μήνα Σεπτέμβριο!

Με γκολ στο ντεμπούτο του κόντρα στη Φούλαμ και κυρίως εντυπωσιακή απόδοση στο αμυντικό κομμάτι με 3.3 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, πάνω από 90% επιτυχία στις πάσες και κανένα λάθος προς την εστία, ο Μαγκαλιάες είναι ο πιο σταθερός παίκτης των Λονδρέζων στο σύντομο πρώτο κομμάτι της σεζόν, γεγονός που πιστοποιήθηκε από το 72% των ψήφων, αφήνοντας μακράν πίσω του τους Αλεξάντερ Λακαζέτ και Έκτορ Μπεγιερίν!

Congratulations, Gabriel!

@Biel_M04 is your Player of the Month for September - having won more than 72% of the total votes cast

