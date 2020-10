Στο Μουσείο του Λονδίνου ήθελαν αντικείμενα με ιδιαίτερη σημασία για να εκθέσουν στον τομέα για τον Covid-19 και η φανέλα του Ομπαμεγιάνγκ με τα χρώματα της Άρσεναλ και την επιγραφή «Black Lives Matter» έπειτα απ' όσα τραγικά συνέβαιναν τους προηγούμενους μήνες στις ΗΠΑ, απέκτησε αξία...

«Είμαι περήφανος που είμαι ο τελευταίος χρονικά μαύρος αρχηγός της Άρσεναλ και είναι τεράστια τιμή να υπάρχει η φανέλα μου με το Black Lives Matter στο Μουσείο του Λονδίνου» ανέφερε ο «Όμπα».

Aubameyang: “I am proud to be the latest black player to captain Arsenal and it’s an honour to have the opportunity to donate my Black Lives Matter shirt to the Museum of London’s Collecting COVID project." pic.twitter.com/2675ghqsim

— James Benge (@jamesbenge) October 13, 2020