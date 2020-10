Ο Αλσατός θρύλος των «κανονιέρηδων», πρώην τεχνικός της ομάδας και νυν επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ανάπτυξης της FIFA, μια τέτοια ημέρα πριν από 24 χρόνια, είχε βρεθεί για πρώτη φορά στην τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων σε παιχνίδι απέναντι στη Μπλάκμπερν.

Ο Ίαν Ράιτ στο 4ο και το 51ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Ίγουντ Παρκ» είχε διαμορφώσει το 2-0 για την Άρσεναλ στην πρώτη εμφάνιση του... Γάλλου προφέσορα, όπως αποκαλούσαν τότε τον Βενγκέρ, προτού εκείνος συνεχίσει επί 22 χρόνια για να γράψει μοναδική ιστορία ως τεχνικός του συλλόγου της πρωτεύουσας...

#OnThisDay in 1996, Arsène Wenger picked up a 2-0 win over Blackburn to get the perfect start in his first game as our manager... pic.twitter.com/yhFWSfBZGp

— Arsenal (@Arsenal) October 12, 2020