Ζιρού: «Δεν με πείραξε η ατάκα του Μπενζεμά για... Formula και καρτ»! (vid)

Ο νυν φορ της Τσέλσι, παραχώρησε συνέντευξη στο γαλλικό Telefoot, το οποίο έκλεισε μια αίθουσα κινηματογράφου για να μιλήσει με τον Ολιβιέ Ζιρού και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να του θυμίσει την τρομερή ατάκα που είχε «πετάξει» ο Καρίμ Μπενζεμά.

«Μη μπερδεύουμε την Formula 1 με τα... οχήματα καρτ» είχε πει ο επιθετικός της Ρεάλ, με τον Ολιβιέ Ζιρού έπειτα από αρκετούς μήνες ν' απαντάει δημόσια και να λέει:

«Με έκανε να γελάσω όταν το έμαθα! Δεν του κρατάω κακία, ίσα – ίσα νομίζω ότι μαζί σε μια ομάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα στην επίθεση, όμως δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί δεν θα συμβεί...».

Το Telefoot επιφύλαξε και μια μεγάλη έκπληξη για τον Ζιρού που βλέποντας τα παιδάκια του να του στέλνουν ευχές, συγκινήθηκε...

Video: Olivier Giroud’s son, Aaron, in an Arsenal shirt in a tribute video for his father’s 100th France international cap this week. [Telefoot via @AFCPW] #afc pic.twitter.com/0ZxqOjVJ1V

— afcstuff (@afcstuff) October 11, 2020