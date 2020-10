Προπονητής του μήνα στην Championship ο Παούνοβιτς, που «έπαιξε» για Παναθηναϊκό-ΑΕΚ (pic & vid)

Η Ρέντινγκ είναι η μοναδική ομάδα της φετινής Championship μαζί με τη Μπρίστολ Σίτι που έχει ξεκινήσει με «4Χ4» στο πρωτάθλημα, έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ παθητικό και οι επιδόσεις αυτές πιστώθηκαν και με το παραπάνω στον Βέλικο Παούνοβιτς, ο οποίος κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου coach για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ο 43χρονος Σέρβος τεχνικός, ο οποίος είχε βρεθεί στο προσκήνιο για τον πάγκο του Παναθηναϊκού τόσο το 2015 μετά την αποχώρηση του Γιάννη Αναστασίου, όσο και στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού για να διαδεχτεί τον Γιώργο Δώνη (με το όνομά του να «παίζει» και για την ΑΕΚ πριν από την πρόσληψη του Μάσιμο Καρέρα), ανέλαβε τελικά τον αγγλικό σύλλογο στις 29 Αυγούστου, αντικαθιστώντας τον Μαρκ Μπόουεν κι έκτοτε τα πράγματα κυλούν ιδανικά.

Αφού νίκησε την Ντέρμπι των Κοκού-Ρούνεϊ, τη Μπάρνσλεϊ, την Κάρντιφ και τη Γουότφορντ του Βλάνταν Ίβιτς, η Ρέντινγκ έχει πατήσει από νωρίς στην κορυφή της βαθμολογίας και το βραβείο του «Προπονητή του Μήνα» ήρθε να πιστοποιήσει την εξαιρετική δουλειά του Παούνοβιτς στις πρώτες έξι εβδομάδς στην τεχνική ηγεσία του κλαμπ.

Your Sky Bet Championship Manager and Player of the Month winners for September are...

Veljko Paunović - @ReadingFC@BradJohnson15 - @Rovershttps://t.co/3UzNBVQ03Y#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/WpkcyJukrl

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 9, 2020