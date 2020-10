Σπουδαία διάκριση για τον Ράσφορντ: Χρίστηκε MBA για τον αγώνα του κατά της παιδικής φτώχειας﻿﻿

Πριν από λίγο καιρό, ο 22χρονος επιθετικός της Γιουνάιτεντ συνεργάστηκε με την οργάνωση FareShare και πέτυχαν να μοιράσουν δωρεάν γεύματα σε 3 εκατ. ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την πανδημία στην Αγγλία. Ο Ράσφορντ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας προχώρησε σε αρκετές και αξιέπαινες κοινωνικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη.

Βλέποντας την φιλανθρωπική του δράση, η βασίλισσα Ελισάβετ Β', τον έχρισε ως Member of the Order of the British Empire, στις τιμητικές διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο. Μία σπουδαία διάκριση για τον νεαρό επιθετικό των «κόκκινων διαβόλων», ο οποίος από την πλευρά του δήλωσε:

«Είμαι απίστευτα περήφανος και ταπεινωμένος. Ως ένας νέο μαύρος άνδρας από το Wythenshawe, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα γινόμουν MBE στα 22 μου. Αυτή είναι μία σπουδαία στιγμή για μένα και την οικογένειά μου, αλλά πιο συγκεκριμένα για τη μητέρα μου γιατί αυτή που αξίζει αυτή την τιμή. Η μάχη για την προστασία των ευάλωτων παιδιών έχει πολύ δρόμο ακόμα. Θα έκανα την κοινότητά μου και με τις οικογένειες τις οποίες γνώρισα και μίλησα, θα ήταν αδικία αν δε χρησιμοποιούσα αυτή την ευκαιρία για να παροτρύνω με σεβασμό τον πρωθυπουργό ο οποίος με εισηγήθηκε γι’ αυτή τη τιμή, να υποστηρίξει τα παιδιά μας κατά τη διάρκεια της περιόδου του Οκτωβρίου με επέκταση του συστήματος κουπονιών, καθώς το τελικό πρόγραμμα τελειώνει και υπάρχει υψηλή ανεργία. Άλλο ένα εμπόδιο, αλλά κάτι που θα δώσει στους γονείς εκατομμυρίων παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα λιγότερο πράγμα που πρέπει να ανησυχεί. Ας υποστηρίξουμε ότι κανένα παιδί στην Αγγλία δεν πρέπει να κοιμάται πεινασμένο. Όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, ανεξάρτητα από το συναίσθημα ή τη γνώμη σας, το να μην έχει πρόσβαση σε φαγητό δεν είναι ΠΟΤΈ λάθος του παιδιού».

I’m incredibly honoured and humbled. As a young black man from Wythenshawe, never did I think I would be accepting an... Δημοσιεύτηκε από Marcus Rashford στις Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020

For services to vulnerable children during the COVID-19 pandemic, we proudly present to you: Marcus Rashford pic.twitter.com/a0k68kUEPi — Manchester United (@ManUtd) October 9, 2020