Τα «ζαχαρωτά» προελαύνουν στη φετινή κούρσα έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας κάνει το 4x4 στο πρωτάθλημα, μια ιστορική επίδοση και... δείχνοντας πως μπορούν να συνεχίσουν απτόητοι προκαλώντας μια τεράστια έκπληξη για φέτος.

Ο Κάρλο Αντσελότι πιστώνεται το μεγάλο μερίδιο γι' αυτή την πορεία μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ενώ, ο Ντόμινικ Κάλβερτ – Λιούιν έχει αποδειχθεί «καυτός» όσο ποτέ άλλοτε με όσα κάνει με τη φανέλα της Έβερτον στο γήπεδο.

Είχε τέσσερα γκολ σε τρία ματς μέσα στον Σεπτέμβρη στην Premier, έχει φτάσει στα 10 σε 7 αναμετρήσεις σε κάθε διοργάνωση με σύλλογο και εθνική ομάδα και είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Premier αυτό τον καιρό!

