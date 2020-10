Ο Μάρκους Ράσφορντ, για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέσω του λογαριασμού του στο twitter, στέλνει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στη μητέρα του, η οποία έχει τα γενέθλιά της.

«Η υπερήρωός μου. Για κάθε θυσία, αγκαλιά, κάθε λέξη με την οποία με ενθάρρυνες. Κάθε ταξίδι με το λεωφορείο, κάθε γεύμα που παρέλειψες, κάθε παρότρυνση από τις εξέδρες μέσα στο παγωμένο κρύο. Η δύναμή σου με εκπλήσσει μέχρι και σήμερα. Με εσένα στο πλευρό μου δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορώ να κάνω. Σ' αγαπώ μαμά, απόλαυσε τη μέρα σου».

Το μήνυμά του:

My superhero. For every sacrifice, cuddle, every word of encouragement. Every bus trip, skipped meal, every cheer on the sidelines in the freezing cold. Your strength still blows me away to this day. With you by my side there’s nothing I can’t do. I love you mum, enjoy your day pic.twitter.com/BA1qNZrOea

