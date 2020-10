Ο Μαγκουάιρ... υπερασπίστηκε τον Λαμέλα στην αγκωνιά προς τον Μαρσιάλ! (vid)

Ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» δεν συμμερίστηκε τις φωνές των συμπαικτών του που ζητούσαν κόκκινη και στον Λαμέλα από τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Μαρσιάλ για την προσπάθεια ν' απωθήσει τον Αργεντινό με την αγκωνιά.

«Δεν είναι το ίδιο, το είδαν στο βίντεο και δεν είναι το ίδιο βίαιο...» φώναξε ο Μαγκουάιρ στον Ράσφορντ που από τη στιγμή που είδε τον ρέφερι να βγάζει κίτρινη στον παίκτη της Τότεναμ άρχισε να λέει: «Πως είναι δυνατόν; Αφού έκανε το ίδιο πράγμα! Το έκανε με τον αγκώνα!».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ: Κόκκινη στον Μαρσιάλ για χαστούκι στον Λαμέλα! (vid)​

Video: Captain Harry Maguire doesn’t agree with Marcus that if Martial was given a red card after review, Lamela should receive one too

