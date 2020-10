Πρόκειται για παιδί το οποίο οι σκάουτερ των «κόκκινων διαβόλων» είχαν παρακολουθήσει πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια, αντίκρισαν τις δυνατότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή και θέλησαν να τον εξελίξουν στο Μάντσεστερ.

Ο Πελίστρι στα 18 του χρόνια υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ και αφήνει την Πενιαρόλ για να... κάνει παρέα στον Καβάνι, αφού και οι δύο φτάνουν στην Αγγλία για νέες εμπειρίες και η κοινή τους καταγωγή από την Ουρουγουάη θα τους βοηθήσει πολύ στην αλληλοβοήθεια προσαρμογής.

Μεταγραφές ΤΕΛΟΣ: Οι καλύτερες κινήσεις της τελευταίας ημέρας

Another Uruguayan arrives at Old Trafford...

Welcome to #MUFC, Facundo Pellistri!

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020