Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ πλησίασαν... όλα τα γκολ που δέχθηκε η Τσέλσι το 2005!

Τα έξι γκολ της Τότεναμ και τα εφτά της Άστον Βίλα στα δυο αποτελέσματα που έκαναν όλο τον κόσμο να τρίβει τα μάτια του από ενθουσιασμό για όσα είχε παρακολουθήσει στις αναμετρήσεις της Κυριακής στην Premier League, υπενθύμισαν την κάποτε τρομερή αμυντική λειτουργία της Τσέλσι στην πρώτη σεζόν του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο των «μπλε».

Οι «κόκκινοι διάβολοι» διαλύθηκαν από τα «σπιρούνια» με το τελικό 6-1 στο «Ολντ Τράφορντ», σκορ που είχε σημειωθεί ξανά το 2011 στο ντέρμπι του Μάντσεστερ όταν η Σίτι είχε κάνει το δικό της τρελό πάρτι, ενώ, οι Πρωταθλητές του Κλοπ δεν πίστευαν στα μάτια τους βλέποντας το 7-2 στο οποίο έφτασε η Άστον Βίλα στο μεταξύ τους ματς.

Έξι γκολ και εφτά η άλλη, 13. Η Τσέλσι του Ζοσέ Μουρίνιο, τότε που ο Πορτογάλος είχε παρουσιαστεί στο κοινό δίχως... ίχνος υπεροψίας αλλά δηλώνοντας πως είναι ο «special one», είχε δεχθεί μόλις 15 τέρματα σε ολόκληρη τη σεζόν! Και τώρα οι Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ δέχθηκαν 13 απλά στο παιχνίδι τους για μια αγωνιστική!

