Λόβρεν για Λίβερπουλ: «Πάντα θα υπάρχουν καλές και κακές μέρες, προχωράμε...» (pic)

Ο Κροάτης αμυντικός από το φετινό καλοκαίρι συνεχίζει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και αποχώρησε από τους «κόκκινους» όντας Πρωταθλητής Αγγλίας και έχοντας δώσει το «παρών» στη διαδικασία βελτίωσης και... μεταμόρφωσης υπό τις οδηγίες του Κλοπ τα τελευταία χρόνια.

Έχοντας αντιληφθεί τον εφιάλτη που βίωσαν οι πρώην συμπαίκτες του με το 7-2 από την Άστον Βίλα και βλέποντας την κριτική που δέχθηκε ο Άντριαν για την εμφάνισή του, ο Λόβρεν έγραψε στα social media:

«Ποτέ μην κατηγορείται έναν ή δυο παίκτες για μια ήττα. Υπάρχουν 11 παίκτες στο γήπεδο που δουλεύουν όλοι σαν ομάδα, πάντοτε υπάρχουν καλές και κακές μέρες, ξημερώνει μια νέρα μέρα, προχωράμε...».

Κλοπ: «Γράψαμε ιστορία...».

Never blame one or two players for a defeat. There is 11 players on the pitch who work as a TEAM, sometimes there are good and bad days, tomorrow is a new day. Move on!

— Dejan lovren (@Dejan06Lovren) October 4, 2020