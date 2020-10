Τελευταίος, θέσει σέντερ φορ που βρέθηκε στο ρόστερ της Τότεναμ πίσω από τον Χάρι Κέιν ήταν ο Βίνσεντ Γιάνσεν, ο οποίος έγραψε 3 συμμετοχές, έπαιξε τελευταία φορά τον Μάιο του 2019 και «χαιρέτησε» για το Μεξικό και τη Μοντερέι. Έκτοτε, οι Σπερς δεν είχαν ανακοινώσει έναν κανονικό στράικερ για να δώσουν βάθος στη γραμμή κρούσης τους και πλέον τον έχουν, για αυτό και φρόντισαν να το επικοινωνήσουν με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

Αφού δεν είδε «φως στον ορίζοντα» στην περίπτωση του Αρκάντιους Μίλικ, η Τότεναμ στράφηκε στην επιλογή του Κάρλος Βινίσιους, τον οποίο και απέκτησε εν τέλει ως δανεικό από τη Μπενφίκα.

Ο 25χρονος υψηλόσωμος στράικερ (1,90μ.) ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους Σπερς ως το τέλος της σεζόν και θα αναλάβει τον ρόλο του back-up φορ, πίσω φυσικά από τον Χάρι Κέιν, ενώ σύμφωνα με το «Sky Sports» στο συμβόλαιό του τέθηκε και οψιόν αγοράς ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη σεζόν, ο Βραζιλιάνος πέτυχε 18 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ σε 32 εμφανίσεις πρωταθλήματος (24 και 11 σε όλες τις διοργανώσεις).

Δείτε τον αυτοσαρκαστικό τρόπο που ανακοίνωσε τη μεταγραφή η Τότεναμ:

Bear with us, it's been a while... pic.twitter.com/tnEY33sk8z

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 2, 2020