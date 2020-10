Βενγκέρ: «Ο Γκουαρδιόλα είχε έρθει σπίτι μου και μου ζήτησε μεταγραφή στην Άρσεναλ»

Πεπ Γκουαρδιόλα και Αρσέν Βενγκέρ τρέφουν αμοιβαία εκτίμηση από την κοινή τους πορεία ως προπονητές (8-3-3 η ιστορία των αναμετρήσεών τους), αυτό που, όμως, λίγοι γνώριζαν μέχρι σήμερα είναι πως ο Καταλανός είχε βρεθεί στο… έλεος του Αλσατού coach για μια θέση στο ρόστερ της Άρσεναλ!

Ο πρώην τεχνικός των Κανονιέρηδων παραχώρησε συνέντευξη στους «Times» και αναφέρθηκε στον νυν προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, αποκαλύπτοντας την επίσκεψη που είχε δεχθεί από εκείνον στο σπίτι του, προκειμένου να του ζητήσει να τον υπογράψει στους Λονδρέζους. Ωστόσο, δεν υπήρχε χώρος για τον άλλοτε χαφ της Μπαρτσελόνα.

«Όταν ο Γκουαρδιόλα ήταν ακόμη παίκτης, ήρθε στο σπίτι μου για να μου ζητήσει να παίξει στην Άρσεναλ. Εκείνη την περίοδο, όμως, είχα τον Βιεϊρά. Είχα τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Δεν μπορούσα να τον πάρω» δήλωσε χαρακτηριστικά, κάτι που σημαίνει ότι αναφέρεται μετά το καλοκαίρι του 2002, τότε που η καριέρα του Γκουαρδιόλα βρισκόταν σε πτώση και ο ίδιος είχε περάσει από Ρόμα και Μπρέσια προτού μεταγραφεί στο Κατάρ.

Arsene Wenger says he once rejected Pep Guardiola pic.twitter.com/LZtSvl24fu

— Goal (@goal) October 2, 2020