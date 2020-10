Ούτε φέτος μπόρεσε να στεριώσει στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ ο Ράιαν Μπρούστερ, αλλά θα συνεχίσει στην Premier League με τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και μάλιστα ως η ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της.

Οι Λεπίδες ολοκλήρωσαν την απόκτηση του 20χρονου στράικερ ως το 2025 για το ποσό των 26 εκατ. ευρώ (23,5 εκατ. λίρες) και ξεπέρασαν την υψηλότερή τους αγορά που ήταν εκείνη του Σάντε Μπέργκε τον περασμένο χειμώνα (24 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα, οι Reds γέμισαν τα ταμεία τους για έναν παίκτη που είχαν αποφασίσει πως θα παραχωρήσουν, όμως, προνόησαν και έθεσαν ρήτρα επαναγοράς (buy-back option) καθώς και ποσοστό μεταπώλησης 15%.

Σημειώνεται ότι ο Μπρούστερ, πέρασμα ως δανεικός στη Σουόνσι στο δεύτερο μισό της περασμένης περιόδου εντυπωσιάζοντας (20 συμ./10 γκολ), αλλά στη Λίβερπουλ είχε βρει μόλις 4 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα τα τελευταία τρία χρόνια.

Welcome to the Blades, Rhian.

United have again smashed the club's record transfer fee to secure the services of the sought-after striker on a 5 year deal.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 2, 2020