Οι «κανονιέρηδες» συνεχίζουν στα προημιτελικά του φετινού LeagueCup Αγγλίας όπου θα κοντραριστούν με την Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Λένο να γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης της Πέμπτης στο Μέρσεϊσαϊντ.

Ό,τι κι αν προσπάθησαν οι Ζότα, Φαν Ντάικ, Μιναμίνο και όποιος επιχείρησε ν' απειλήσει την εστία της Άρσεναλ, απέτυχαν, με τον πορτιέρε των Λονδρέζων να είναι τρομερός και ν' αποκρούει και τα πέναλτι των Οριγκί και Γουίλσον στη διαδικασία από την οποία αναδείχθηκε ο νικητής.

Δείτε το βίντεο με τις τρομερές επεμβάσεις του:

Man of the Match: @Bernd_Leno

The best of Bernd in last night's #CarabaoCup clash pic.twitter.com/9cj0zbXX74

— Arsenal (@Arsenal) October 2, 2020