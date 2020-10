Με την ελπίδα στον αγγλικό σύλλογο να έχει και το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα τον θετικό αντίκτυπο του Σούτσεκ, τα «σφυριά» γνωστοποίησαν την προσθήκη του Κουφάλ στο ρόστερ, για τα επόμενα 3+2 χρόνια έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 28χρονος αμυντικός όντας δυο σερί φορές Πρωταθλητής Τσεχίας με τη Σλάβια Πράγας, μετακομίζει στο Λονδίνο αφήνοντας για πρώτη φορά την πατρίδα του.

Starting Friday the right way! #WelcomeCoufal pic.twitter.com/XXeW5fNzxW

— West Ham United (@WestHam) October 2, 2020