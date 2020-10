Κλοπ για αποχωρήσεις: «Συμβαίνουν πράγματα στο παρασκήνιο...» (vid)

Οι «κόκκινοι» όσο κι αν πάλεψαν το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Άρσεναλ στον 4ο γύρο του Carabao Cup, έπεσαν πάνω σε έναν εκπληκτικό Μπερντ Λένο που σταματούσε τα πάντα και απέκρουσε δυο πέναλτι στη διαδικασία από την οποία οι Λονδρέζοι προκρίθηκαν στα προημιτελικά.

Ο Γιούργκεν Κλοπ μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου λίγο μετά το ματς στο «Άνφιλντ» σχολίασε χαρακτηριστικά ότι: «Είναι αυτή η περίοδος του χρόνου που συμβαίνουν πράγματα στο παρασκήνιο και πρέπει ν' αντιδρούμε».

Η ατάκα του είχε να κάνει με την απουσία παικτών από τις επιλογές του, παρά το γεγονός πως ανανέωσε πολύ την 11άδα της Λίβερπουλ, ωστόσο, τα βρετανικά Μέσα τονίζουν πως ο Σακίρι ετοιμάζεται για μεταγραφή.

"This time of the year, things happen in the background and we need to react"

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 1, 2020