Την τρίτη της μεταγραφή στο φετινό παζάρι ολοκλήρωσε κι επίσημα η Μάντσεστερ Σίτι, ξοδεύοντας το ποσό των 70 εκατ. ευρώ για τον Ρούμπεν Ντίας.

Μετά τους Φεράν Τόρες και Νάταν Ακέ, οι Πολίτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού από τη Μπενφίκα, ο οποίος θα αγωνίζεται στο «Etihad» ως το καλοκαίρι του 2026.

Την ίδια ώρα, οι Αετοί της Λισαβόνας πήραν ως αντάλλαγμα τον Νικολάς Οταμέντι, με τον 32χρονο Αργεντίνο να αποχαιρετά το Μάντσεστερ έπειτα από πέντε χρόνια και να υπογράφει τριετές συμβόλαιο στην ομάδα των Οδυσσέα Βλαχοδήμου και Ανδρέα Σάμαρη.

