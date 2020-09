Στον 3ο γύρο του Carabao Cup ήταν ο Κάι Χάβερτς που άνοιξε λογαριασμό ως παίκτης της Τσέλσι. Κόντρα στην Τότεναμ, για τον 4ο γύρο, ο Τίμο Βέρνερ πήρε σειρά και πέτυχε το δικό του «παρθενικό» τέρμα στον νέο του σύλλογο.

Μετά από 19 λεπτά αγώνα, ο Γερμανός στράικερ «κάρφωσε» τον Γιορίς με ξαφνικό πλασέ στη γωνία κι έδωσε προβάδισμα στους Μπλε στο λονδρέζικο ντέρμπι, πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο του γκολ έπειτα από 4 εμφανίσεις και 11 τελικές ευκαιρίες.

