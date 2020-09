Τότεναμ – Τσέλσι 1-1 (5-4 πέν.): Η άσπρη βούλα έστειλε στην οκτάδα τα Σπιρούνια (vids)

Το περασμένο Σάββατο (27/09), ένα εξαιρετικά αμφισβητούμενο πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, στέρησε από την Τότεναμ δύο βαθμούς κόντρα στη Νιούκαστλ και έκανε έξαλλο τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος έφυγε για τα αποδυτήρια προτού καν τελειώσει το ματς.

Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, η άσπρη βούλα «χαμογέλασε» αυτή την φορά στον τεχνικό των Σπιρουνιών, αφού είδε τη νυν ομάδα του να προκρίνεται στα προημιτελικά του Λιγκ Καπ, αποκλείοντας την πιο ξεχωριστή από τις πρώην (Τσέλσι), χάρη σε χαμένο πέναλτι του Μέισον Μάουντ, μετά το ισόπαλο 1-1 στα 90 λεπτά (5-4 στα πέναλτι).

Ο αγώνας, παρά την κατάληξη του, ξεκίνησε ιδανικά για τους Μπλε, οι οποίοι προηγήθηκαν προτού συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο (18'), με τον Τίμο Βέρνερ να σημειώνει, με πολύ ωραίο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, το πρώτο του γκολ ως παίκτης της Τσέλσι.

Κατά σύμπτωση, μάλιστα, ο Γερμανός επιθετικός σκόραρε στο γήπεδο όπου πέτυχε το τελευταίο του (ευρωπαϊκό) γκολ ως παίκτης της Λειψίας, στις 19 του περασμένου Φεβρουαρίου, στο πρώτο ματς με την Τότεναμ για την φάση των «16» (ίδια φάση!) του Champions League.

Ο Εντουάρντ Μεντί, ο οποίος έκανε ντεμπούτο κάτω από τα δοκάρια της Τσέλσι, αρνήθηκε την ισοφάριση στον Έρικ Λαμέλα (35'), σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, όπως φάνηκε και από την λογομαχία μεταξύ του δασκάλου (Ζοσέ Μουρίνιο) και του μαθητή (Φρανκ Λάμπαρντ).

Just a couple of old friends catching up pic.twitter.com/rvJzpsgE3i

— B/R Football (@brfootball) September 29, 2020