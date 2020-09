Λίβερπουλ - Άρσεναλ: Ο... ατρόμητος Κλοπ «επιτέθηκε» στον Κιν για την κριτική του! (vids)

Ο τεχνικός των Πρωταθλητών Αγγλίας έχοντας πάρει τη θέση του για τη σύνδεση με το στούντιο του SkySports, άκουσε από κάποιον να κάνει λόγο για εμφάνιση που ήταν άναρχη και είχε προβλήματα απέναντι στην Άρσεναλ στο «Άνφιλντ». Φυσικά, δεν του άρεσε καθόλου..

«Άκουσα καλά; Είπε ο κ.Κιν ότι παίξαμε άναρχα; Συγγνώμη αλλά μάλλον θα μιλούσε για άλλο ματς γιατί αυτό το παιχνίδι (σ.σ. με την Άρσεναλ) ήταν εξαιρετικό από μέρους μας. Άκουσα κάποιον να λέει ότι δεν παίξαμε καλά γι' αυτό ρωτάω και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε» έλεγε στο μικρόφωνο ο κόουτς των «κόκκινων» μετά το τέλος της αναμέτρησης της Δευτέρας.

Ο Κιν του απάντησε πως αναφερόταν σε ορισμένα μικρά σημεία του αγώνα, με τον Κλοπ εν τέλει στη συνέντευξη Τύπου να κάνει λόγο για... παρεξήγηση!

"Did Mr Keane say it was a sloppy performance? Maybe he is speaking about another game..."

Jurgen Klopp v Roy Keane pic.twitter.com/MIw47L6N0o

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 28, 2020