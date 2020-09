Έδωσε οδηγίες στον Τιάγκο Σίλβα που είχε κάνει ντεμπούτο με φανέλα βασικού και είχε πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Συνέχισε να μιλάει στους υπόλοιπους συμπαίκτες του και τον έτερο νεοφερμένο, Τίμο Βέρνερ, με τον οποίο θα είχαν συνεργασίες από αριστερά όπου κινήθηκε ο Ισπανός μόλις πέρασε στο γήπεδο.

Οι ομιλίες του και ο τρόπος που προσπάθησε να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του, οδήγησαν την Τσέλσι στην ολική επαναφορά στο παιχνίδι με τους baggies μέχρι το τελικό 3-3 και απέδειξαν γιατί ο «Άθπι» είναι ο αρχηγός της ομάδας του Λάμπαρντ...

Marcos Alonso & Kovacic are OFF

Hudson-Odoi & Azpilicueta are ON

Two changes for Chelsea at half-time pic.twitter.com/IvfbZkByIB

— Football Daily (@footballdaily) September 26, 2020