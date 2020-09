Ο Ντίας, που μάλιστα σκόραρε στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα των «αετών» το βράδυ του Σαββάτου στη νίκη επί της Μορεϊρένσε, ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του μετακομίζοντας στην Αγγλία για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μπενφίκα, ανακοίνωσε την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή που αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της, με το ποσό να φτάνει στα 68 εκατομμύρια ευρώ συν 3,6 εκατομμύρια σε μπόνους που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το αντίθετο δρομολόγιο για να καλύψει το κενό στα μετόπισθεν των Πορτογάλων θα κάνει ο Νίκολας Οταμέντι αφήνοντας τους «πολίτες».

Μάντσεστερ Σίτι: Ο Ρούμπεν Ντίας φεύγει για Αγγλία!

Ruben Dias is a @ManCity player after completing a €71.6m move from Benfica. pic.twitter.com/vWTrEJBMJ8

— SPORTbible (@sportbible) September 27, 2020