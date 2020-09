Ο Γάλλος επιθετικός ήταν εκείνος που είχε ανοίξει το σκορ από την άσπρη βούλα στο ματς του Σαββάτου στο Amex Stadium, πανηγυρίζοντας με το ... κλάμα, κάνοντας την κίνηση με τα χέρια στα μάτια του.

Στο 95ο λεπτό κι ενώ ο ρέφερι της αναμέτρησης είχε σφυρίξει τη λήξη, με τη συμβουλή και του VAR και του μόνιτορ στον αγωνιστικό χώρο, καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ των «κόκκινων διαβόλων» που στο 100' έκαναν το τελικό 3-2 με τον Μπρούνο Φερνάντες.

Δράστης της παράβασης ήταν ο Μοπέ που άπλωσε το χέρι σε προσπάθεια του Μαγκουάιρ να κάνει κεφαλιά, με τον φορ της Μπράιτον να έχει σκεφτεί πως θα μπορούσε να ξεγελάσει τους διαιτητές αν το έκανε προσεκτικά...

Το Κάρμα, όμως, είχε άλλη άποψη...

Neil Maupay has been humbled. Karma is real. https://t.co/LC2KRjJ6QO

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) September 26, 2020