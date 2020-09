Ο δημοσιογράφος Ιγκόρ Αλεξάντροβιτς από τη Βόρεια Μακεδονία βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου της Τότεναμ για το ματς της Σκεντίγια.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τον Πορτογάλο τεχνικό μία φωτογραφία ώστε να την τοποθετήσει στο μνήμα του πατέρα του.

Ο «Special One» δέχτηκε να φωτογραφηθεί μαζί του, κάτι το οποίο και συνέβη στο ξενοδοχείο όπου μένει η αποστολή του λονδρέζικου συλλόγου.

H φωτογραφία του Μουρίνιο με τον δημοσιογράφο από τη Βόρεια Μακεδονία:

Jose Mourinho posing for a photo with North Macedonian journalist Igor Aleksandrovic, who asked for a photograph ahead of tonight’s game, in honour of his late father who idolised the Special One

@SpursOfficial pic.twitter.com/Nv7NTY707d

— Hayters TV (@HaytersTV) September 24, 2020