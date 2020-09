Κορονοϊός: Πιο νωρίς το Λίβερπουλ-Αρσεναλ και τα βραδινά ματς, για να προλάβει ο κόσμος στις pub

Τα νέα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το δεύτερο έντονο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού στην Αγγλία, επηρεάζουν και τα παιχνίδια της Premier League. Καθώς υπάρχει νέο ωράριο και στις pub που θα πρέπει να κλείνουν στις 00:00, οι αναμετρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι εκείνη την ώρα, ώστε να μπορούν οι φίλαθλοι να βλέπουν όλο το ματς.

Κάπως έτσι όσοι αγώνες ήταν προγραμματισμένα για τις 22:15 ώρα Ελλάδας, θα ξεκινήσουν 15 λεπτά νωρίτερα. Αυτό θα ισχύσει από την ερχόμενη Δευτέρα (28 Σεπτεμβρίου) με αφετηρία το βραδινό μεγάλο ραντεβού της Λίβερπουλ με την Αρσεναλ (22:00). Νωρίτερα η Premier League είχε αποφασίσει ότι όλοι αγώνες θα προβάλλονται ζωντανά και ότι θα τους μοιράσει στα κανάλια, καθώς οριστικά δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι στις εξέδρες.

Following the UK Government's announcement that pubs will close at 22:00 BST, midweek #PL fixtures will now take place at 17:45 and 20:00 BST

A revised fixture schedule for Matchweek 4️has also been confirmed

https://t.co/yB9f6Y1DhX pic.twitter.com/YfiPlTOHK1

— Premier League (@premierleague) September 23, 2020