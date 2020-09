Η φυγή του Τίμο Βέρνερ με προορισμό την Τσέλσι άφησε τη Λειψία με βασικό φορ τον Γιουσούφ Πόουλσεν, όμως, αυτό αλλάζει μετά την απόκτηση του Αλεξάντερ Σόρλοθ.

Οι Κόκκινοι Ταύροι ανακοίνωσαν την αγορά του Νορβηγού φορ από την Κρίσταλ Πάλας έναντι 22 εκατ. ευρώ, ο οποίος πραγματοποίησε σεζόν καριέρας ως δανεικός στη Τράμπζονσπορ με 33 γκολ και 11 ασίστ σε συνολικά 49 συμμετοχές.

Ο 24χρονος, ύψους 1,95 στράικερ υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2025 και αναμένεται να γίνει το σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης υπό τις οδηγίες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Σημειώνεται ότι για την περίπτωσή του ενδιαφέρθηκε η Τότεναμ, ενώ είχε γραφτεί και το όνομα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

#RBLeipzig are pleased to announce the signing of Norwegian international Alexander #Sørloth

The 24-year-old has signed a 5-year contract and will wear the number shirt

Read more: https://t.co/OdN2htE2oK

#DieRøtenBullen #AS19 pic.twitter.com/J97BY0uyFc

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 22, 2020