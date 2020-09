Η Αρσεναλ χρειαζόταν έναν καλό αναπληρωματικό τερματοφύλακα για να βρίσκεται πίσω από τον Μπερντ Λένο και προχώρησε στην απόκτηση του Αλεξ Ρούναρσον. Ο 25χρονος Ισλανδός διεθνής πορτιέρο αγωνιζόταν στη Ντιζόν και οι Gunners πλήρωσαν μόλις ένα εκατ. ευρώ, δίνοντάς του τετραετές συμβόλαιο.

Welcome to The Arsenal, Alex Runarsson

@runaralex

— Arsenal (@Arsenal) September 21, 2020