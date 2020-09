Κλοπ: «Δεν χειροκρότησαν οι παίκτες την αποβολή, αλλά ένας βοηθός μου...» (vid)

Ο Γερμανός προπονητής των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ έδειξε γι' ακόμα μια φορά το ήθος και τις αρχές του τη στιγμή που η Τσέλσι έμεινε με δέκα παίκτες και άκουσε χειροκροτήματα από τον πάγκο του, στο ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ» το απόγευμα της Κυριακής.

«Τρελαθήκατε; Δεν το κάνουμε ποτέ εμείς αυτό...» φώναξε προς τους αναπληρωματικούς του διότι ήθελε να σεβαστούν τον αντίπαλο και να μην πανηγυρίσουν για την κόκκινη κάρτα.

Εξηγώντας, βέβαια, τι συνέβη στο περιστατικό, ο Κλοπ τόνισε:

«Δεν ήταν οι παίκτες μου, αλλά ένας βοηθός μου από το τεχνικό επιτελείου. Του είπα ότι εκείνη τη στιγμή δεν μου άρεσε αυτό».

Great clip of Klopp telling his bench that “We don’t do that” as some clapped the Chelsea sending off yesterday. Standards. @VintageSalah pic.twitter.com/I5ghcLWZiF

— CHANT LFC (@ChantLFC) September 21, 2020