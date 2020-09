Τσέλσι: «Εκλεισε» και ανακοινώνει τον Εντουάρντ Μεντί για αντι-Κεπά

Ο Ισπανός κίπερ στο πρόσφατο ντέρμπι με την Λίβερπουλ ξεχώρισε. Οχι για τις αποκρούσεις και τις επεμβάσεις του αλλά για το παιδικό λάθος που έκανε και έδωσε την ευκαιρία στον Μανέ να σκοράρει το δεύτερο τέρμα στην αναμέτρηση.

Παρά την στήριξη του Λάμπαρντ, η διοίκηση των «μπλε» είναι έξαλλη με τον Κεπά γι' αυτό και προχωρούν άμεσα στην αντικατάσταση του. Ετσι, βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις για την απόκτηση του Εντουάρντ Μεντί της Ρεν. Η αρχική πρόταση της Τσέλσι για τον 28χρονο Σενεγαλέζο πορτιέρε ήταν στα 17 εκατ. ευρώ αλλά απορρίφθηκε.

Με τη νέα και βελτιωμένη πρόταση των 20 εκατ. ευρώ φαίνεται πως η μεταγραφή έχει μπει στην τελική ευθεία και σύντομα ο Μεντί θα γίνει κάτοικος Στάμφορντ Μπριτζ. Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση το προσεχές διάστημα.

Edouard Mendy to Chelsea is 100% done and also signed. The announcement will be on next week. #CFC #Chelsea

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020