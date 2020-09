Η Λίβερπουλ απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο ντέρμπι κόντρα στην Τσέλσι, μετά την αποβολή του Κρίστενσεν στο 45+1' και οι αναπληρωματικοί της πανηγύρισαν υπέρ το δέον αυτή την εξέλιξη, κάτι που εξόργισε τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός coach αμέσως γύρισε προς τους παίκτες στις εξέδρες, ανάμεσά στους οποίους βρίσκεται και ο Κώστας Τσιμίκας μαζί με τον Τιάγκο Αλκάνταρα και τους έβαλε τις φωνές για τη συμπεριφορά τους, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είστε τρελοί; Ποτέ, μα ποτέ δεν τα κάνουμε εμείς αυτά, οκ;».

Red card for Christensen. The Liverpool players in the stands clap and sort of celebrate. Klopp turns round from the touch line and shouts: “Are you crazy? We never ever do that, ok?”

— Julien Laurens (@LaurensJulien) September 20, 2020