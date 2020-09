Μπέιλ: Η πρώτη φορά που μπαίνει στο νέο γήπεδο της Τότεναμ! (vid)

Αφού ανακοινώθηκε και είδε τα επιτεύγματά του με την Τότεναμ, πριν αποχωρήσει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, στη συνέχεια ο Γκάρεθ Μπέιλ μπήκε για πρώτη φορά στο νέο γήπεδο της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Λονδίνου, μπήκε στο νέο της γήπεδο τον Ιούνιο του 2019 κι ο Ουαλός σούπερ σταρ είχε την ευκαιρία να το δει από κοντά και να πατήσει τον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά.

The moment @GarethBale11 stepped out at Tottenham Hotspur Stadium for the very first time... #BaleIsBack #COYS pic.twitter.com/ndIQy2WBgy

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020