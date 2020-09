Έξαλλος ο Μπίλιτς με τον διαιτητή: «Την επόμενη φορά σκότωσέ μας» (vid)

Βαλκάνιος μέχρι το... κόκαλο, ακόμα και αν έχει εργαστεί εκτός Κροατίας για πάνω από 14 χρόνια (ως παίκτης και ως προπονητής). Ο προπονητής της Γουέστ Μπρομ, Σλάβεν Μπίλιτς, στην ανάπαυλα του συναρπαστικού αγώνα με την Έβερτον, τα έβαλε με τον διαιτητή Μάικ Ντιν για τις αποφάσεις του.

«Τσέκαρε το φάουλ, τσέκαρε το φάουλ» του είπε για την αποβολή του Κίεραν Γκιμπς για φάουλ στον Χάμες Ροντρίγκες. «Και την κόκκινη κάρτα. Την επόμενη φορά σκότωσέ μας» φώναζε ο Μπίλιτς στον Ντιν, ο οποίος δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον έξαλλο Κροάτη.

A goal and a red card to finish off the half, it's all gone wrong for West Brom!

Slaven Bilic vents his frustrations at Mike Dean pic.twitter.com/2GBqEsnHqv

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 19, 2020