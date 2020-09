Ολοκληρώνεται η μεταγραφή (και) του Ζότα στην Λίβερπουλ με 50 εκατ. ευρώ!

Το μεταγραφικό ντεμαράζ για την Λίβερπουλ συνεχίζεται. Μετά την απόκτηση του Τιάγκο, οι πρωταθλητές Αγγλίας συμφώνησαν με τους «Λύκους» για την μεταγραφή του 23χρονου Πορτογάλου επιθετικού, Ντιόγκο Ζότα.

Η πρόταση της Λίβερπουλ ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ και η ανακοίνωση αναμένεται εντός λίγων ημερών. Πέρα από τα χρήματα τα οποία θα βάλει η Γουλβς στα ταμεία της θα πάρει τον 18χρονο Ολλανδό Κι-Τζάνα Χούβερ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της άμυνας.

Ο Ζότα αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους «Reds», με τις απολαβές του να μην έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα. Την περυσινή σεζόν, ο νεαρός Πορτογάλος άσος κατάφερε σε 48 συμμετοχές να πετύχει 16 γκολ και έξι ασίστ, αποτελώντας ένα από τα βασικά κλειδιά του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

ICYMI: #LFC seal £45m deal for Diogo Jota from Wolves as Ki-Jana Hoever goes in the opposite direction for a fee rising to £13.5m.

Full details here on why Liverpool went for Jota rather than Sarr and what they believe he will bring to the squad. https://t.co/NxxUnp4V81

— James Pearce (@JamesPearceLFC) September 19, 2020