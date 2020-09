Μπέιλ: Υπογράφει στην Τότεναμ αλλά μένει εκτός για τέσσερις εβδομάδες λόγω τραυματισμού

Το μεγάλο comeback έγινε και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της Τότεναμ, για την απόκτηση του Γκάρεθ Μπέιλ με τη μορφή δανεισμού. Ωστόσο, οι φίλοι των «σπιρουνιών» θα χρειαστεί να κάνουν αρκετή υπομονή, προκειμένου να δουν ξανά τον Ουαλό μεσοεπιθετικό με τη φανέλα της ομάδας τους.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα με την «Marca», ο Μπέιλ εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί στο γόνατο δεν θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Μάλιστα, η διοίκηση της Τότεναμ, το ήξερε εξ αρχής πως ο 31χρονος άσος δεν είναι από την αρχή έτοιμος, ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε από το να τον κάνει δικό της.

Gareth Bale has arrived in London but will miss the next four weeks with injury, according to Marca pic.twitter.com/3R7clJKoNf

— Goal (@goal) September 18, 2020