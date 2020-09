Υπογράφει πενταετές συμβόλαιο με την Γιουνάιτεντ ο Άλεξ Τέγιες (vids)

Ο 27χρονος Πορτογάλος μπακ, αν και βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων το φετινό καλοκαίρι, τελικά όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται να μετακομίσει στο Νησί για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, χρειάστηκε να καταβάλει στην Πόρτο 18 εκατ. λίρες για την πείσει να πει το «ναι» και να παραχωρήσει τον έμπειρο αμυντικό.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» όλο αυτό το διάστημα ήταν σε συνεχείς επαφές με τον παίκτη και με την Πόρτο και τελικά, κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Τέγιες ο οποίος αναμένεται σύντομα στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και εν συνεχεία θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.

Alex Telles has agreed a 5-year contract with Manchester United - Premier League club will now seek to agree a fee with FC Porto. PSG are also there, still thinking about whether or not to make a concrete move.

Alex Telles...Wow.

Stepping up for his team in the 89th minute with the game locked at 0-0.

What a player, and what an important win in the title race this could turn out to be. pic.twitter.com/GRAl4QWg9A

