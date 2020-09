Ποτσετίνο: «Δεν περίμενα να εμφανίζομαι μόνο για 25 λεπτά στο ντοκιμαντέρ της Τότεναμ» (vid)

Στο ντοκιμαντέρ της Amazon, για την Τότεναμ περισσότερο εμφανίζεται ο Ζοσέ Μουρίνιο παρά ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος στο παρελθόν ήταν στα ηνία της ομάδας για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Το γεγονός αυτό φαίνεται πως δυσαρέστησε ιδιαίτερο τον Αργεντινό τεχνικό, ο οποίος όπως τόνιζε του άξιζε κάτι καλύτερο, μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ.

«Αισθανόμαστε υπεύθυνοι γιατί ήταν πολύ δύσκολο να πούμε το «ναι» και να ανοίξουμε τις πόρτες μας στην Amazon. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον Πέρεθ γιατί ήταν από τις 7ηωρα ξύπνιος για να βοηθήσει τους ανθρώπους της Amazon και κάνει όλα τα υπόλοιπα πράγματα στην ομάδα να κυλήσουν ομαλά γι' αυτό το ντοκιμαντέρ.

Πεντέμισι χρόνια στην ομάδα και εμφανίστηκα μόνο για 25 λεπτά και σε αυτά τα λεπτά είναι η στιγμή της αποχώρησης μου ενώ και ο Πέρεθ εμφανίζεται μόνο μία φορά να κάθεται δίπλα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποτσετίνο.

Mauricio Pochettino's thoughts on the Amazon All or Nothing documentary: pic.twitter.com/Rk0hXqVPN9

